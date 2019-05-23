"Манчестер Юнайтед" сделал де Лигту улучшенное предложение

"Манчестер Юнайтед" хочет купить капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Sport.es.

По информации источника, "красные дьяволы" намерены убедить футболиста перебраться на "Олд Траффорд" выгодными условиями контракта.

Ранее клуб предлагал 19-летнему голландцу соглашение с зарплатой 14 миллионов евро, но тот ответил отказом. Теперь же англичане готовы улучшить это предложение.

В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 55 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Фаворитом в борьбе за игрока считается "Барселона".

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