"Манчестер Юнайтед" сделал крупное предложение защитнику "Барселоны" Араухо

Фото: инстаграм Рональда Араухо/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с уругвайским защитником "Барселоны" Рональдом Араухо, сообщает журналист Дарио Монтеро на ютуб-канале El Chiringuito.

По сведениям источника, английский клуб предложил футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Игроком также интересуются "Челси" и "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что Араухо предпочитает остаться в "Барселоне", но его волнуют заманчивые предложения из Премьер-лиги.

В нынешнем сезооне 22-летний Араухо провел за "Барселону" 25 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Хави одобрил переход Дибалы в "Барселону". | http://soccernews.ru