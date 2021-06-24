"Манчестер Юнайтед" сделал официальное предложение по Санчо

Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" сделал официальное предложение дортмундской "Боруссии" о покупке Джейдона Санчо, .

По информации источника, манкунианцы готовы заплатить за молодого англичанина 85 миллионов евро.

Отмечается, что немецкий клуб намерен получить за футболиста 95 миллионов евро сразу, однако могут согласиться включить оставшуюся сумму в сделку в качестве потенциальных бонусных выплат.

Сообщается, что стороны довольно близки к соглашению, и, как отмечает Романо, сам игрок хочет продолжить карьеру в "Юнайтед".

В прошедшем сезоне футболист сыграл 38 матчей за "Боруссию", в которых смог забить 16 голов и отдал 20 голевых передач.

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