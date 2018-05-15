"Манчестер Юнайтед" сделал первый шаг к подписанию Фреда

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"Манчестер Юнайтед" сделал первый шаг к подписанию Фреда

"Манчестер Юнайтед" активизировался в переговорах по трансферу хавбека "Шахтера" Фреда.

Как сообщает Metro, футболисту уже поступило предложение от "красных дьяволов", однако детали контракта не уточняются. Отмечается, что игроку дали время на размышления.

Ранее сообщалось, что на Фреда также претендует "Манчестер Сити".

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