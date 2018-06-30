"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Фекиру

Теги манчестер юнайтедлионнабиль фекир

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Фекиру

"Манчестер Юнайтед" предпринимает попытки купить полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, сообщает Get French Football News.

По информации источника, "красные дьяволы" уже сделали предложение самому игроку. При этом английский клуб пока не вступал в официальные переговоры с "ткачами" по поводу трансфера 24-летнего хавбека.

Ранее Фекир был близок к переходу в "Ливерпуль", но в итоге сделка сорвалась. 

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