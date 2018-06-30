"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Фекиру
"Манчестер Юнайтед" предпринимает попытки купить полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, сообщает Get French Football News.
По информации источника, "красные дьяволы" уже сделали предложение самому игроку. При этом английский клуб пока не вступал в официальные переговоры с "ткачами" по поводу трансфера 24-летнего хавбека.
Ранее Фекир был близок к переходу в "Ливерпуль", но в итоге сделка сорвалась.
Не пропустите: Виллиан может перейти в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Статистика не в нашу пользу: Испания и Россия поспорят за путевку в четвертьфинал
-
Главные новости дня: 30 июня
-
Дневник чемпионата мира. День семнадцатый: Великолепный Мбаппе, Месси и Роналду едут домой, "Матадор" – герой Уругвая!
-
Дубль Кавани помогает Уругваю обыграть Португалию
-
Маскерано завершил международную карьеру
Лента новостей
-
Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией
-
Гризманн порассуждал о перспективах сборной Франции выиграть ЧМ-2018
-
Роналду: "Мы играли лучше сборной Уругвая"
-
Табарес прокомментировал травму Кавани
-
1
Статистика не в нашу пользу: Испания и Россия поспорят за путевку в четвертьфинал
-
Матюиди расхвалил Килиана Мбаппе
-
Наставник сборной Хорватии хочет, чтобы Модрич получил "Золотой мяч"
-
Плетикоса оценил шансы сборной России в матче с Испанией
-
СМИ узнали, когда Сарри возглавит "Челси"
-
Опубликовано фото домашней формы "Спартака" на следующий сезон
-
"Лидс" арендовал хавбека "Челси"
-
Главные новости дня: 30 июня
-
Табарес: "Мы не боимся ни одного соперника"
-
Мбаппе стал вторым самым молодым игроком, оформившим дубль на Чемпионате Мира
-
"Спартак" - "Ротор" - 2:0 (обзор)
-
"Спартак" обыграл "Ротор" и другие результаты товарищеских матчей
-
Уткин раскритиковал Роналду за вызывающее поведение
-
1
Сантуш прокомментировал поражение от сборной Уругвая
-
Стоичков обвинил ФИФА в симпатиях к европейским сборным
-
"Барселона" нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31