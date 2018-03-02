"Манчестер Юнайтед" сделал предложение хавбеку "Барселоны"

Теги манчестер юнайтедбарселонаиван ракитич

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение хавбеку "Барселоны"Английский "Манчестер Юнайтед" сделал предложение полузащитнику каталонской "Барселоны" Ивану Ракитичу.

Так, по сведениям испанской прессы, "красные дьяволы" будут готовы подписать 29-летнего хавбека "сине-гранатовых", если тот даст согласие на свой переход. На раздумье "Юнайтед" дал хорвату месяц.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за "Барселону".

Напомним, Моуринью обратился с двойной просьбой к руководству "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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