"Манчестер Юнайтед" сделал предложение хавбеку "Барселоны"

Английский "Манчестер Юнайтед" сделал предложение полузащитнику каталонской "Барселоны" Ивану Ракитичу.

Так, по сведениям испанской прессы, "красные дьяволы" будут готовы подписать 29-летнего хавбека "сине-гранатовых", если тот даст согласие на свой переход. На раздумье "Юнайтед" дал хорвату месяц.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за "Барселону".

Напомним, Моуринью обратился с двойной просьбой к руководству "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru