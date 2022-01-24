"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Камара из "Марселя"

Фото: инстаграм Камара\Автор неизвестен

Хавбек молодежной сборной Франции и "Марселя" Бубакар Камара всерьез привел внимание "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, английский клуб уже вышел на Камара с предложением о контракте сроком на пять сезонов. "Красные дьяволы" хотят подписать француза на правах свободного агента, так как его контракт с "Марселем" истекает в конце этого сезона.

Отмечается, что в подписании Камара также заинтересованы "Рома" и "Ньюкасл". Ранее сообщалось, что на игрока претендует еще и "Барселона".

В нынешней кампании Бубакар сыграл в 24 матчах за "Марсель", в которых забил 1 гол.

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