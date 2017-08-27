"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Бэйлу

Теги гарет бэйлреал мадридманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по БэйлуАнглийский "Манчестер Юнайтед" сделал предложение по вингеру мадридского "Реала" Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что за одного из ключевых футболистов "сливочных" "красные дьяволы" готовы заплатить 100 миллионов евро. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию на трансферном рынке, вряд ли королевский клуб будет готов отпустить валлийца за указанную сумму.

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер". | soccernews.ru

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