"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Боатенгу

"Манчестер Юнайтед" планирует усилиться защитником "Баварии" Джеромом Боатенгом.

Как сообщает Daily Mail, "МЮ" сделал мюнхенскому клубу предложение по игроку в размере 56 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "МЮ" также интересуется Йерри Миной и Харри Магуайром.

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