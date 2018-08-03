"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Боатенгу

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"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Боатенгу

"Манчестер Юнайтед" планирует усилиться защитником "Баварии" Джеромом Боатенгом.

Как сообщает Daily Mail, "МЮ" сделал мюнхенскому клубу предложение по игроку в размере 56 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "МЮ" также интересуется Йерри Миной и Харри Магуайром.

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