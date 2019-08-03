"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по игроку "Аякса"

Вингер "Аякса" Давид Нерес попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Yahoo Esportes, "красные дьяволы" сделали предложение в размере 50 миллионов евро. Отметим, что "Аякс" просит за футболиста 70 миллионов евро, однако "МЮ" боится нарушить правила финансового фэйр-плей.

Соглашение 22-летнего бразильца с "Аяксом" действует до июня 2022 года.

В прошлом сезоне Нерес провел 50 игр, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.

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