"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по защитнику "Вест Хэма"
"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника лондонского "Вест Хэма" Деклана Райса, сообщает британская пресса.
"Красные дьяволы" уже сделали первое предложение по трансферу 20-летнего англичанина в размере 39,5 миллионов евро.
В подписании перспективного центрбека лично заинтересован главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер.
В текущем сезоне Райс сыграл за "Вест Хэм" 32 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с "молотобойцами" рассчитан до 2024 года.
Не пропустите: Опубликованы фотографии домашней формы "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" готов сделать Облака вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды
-
Крамарич установил рекорд "Хоффенхайма"
-
"Ювентус" - "Эмполи": видеотрансляция битвы лидера и аутсайдера Серии А
-
"Арсенал" начал работать над трансфером Умтити
-
Маммана: "Дзюба – русский Ибрагимович"
-
Игало рассказал, почему отказал "Барселоне"
-
"Барселона" - "Эспаньол": видеотрансляция каталонского дерби
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по защитнику "Вест Хэма"
-
"Арсенал" согласовал переход 17-летнего бразильца
-
Маммана выделил главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство
-
Игрок сборной Италии стал участником ДТП
-
"Эвертон" определился с будущим Влашича
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2015-2019)
-
Главные новости дня: 29 марта
-
1
"Жирона" - "Атлетик" - 1:2 (видеообзор матча Примеры)
-
"Кьево" - "Кальяри" - 0:3 (видеообзор матча Серии А)
-
"Атлетико" нашел еще одного кандидата на замену Эрнандесу
-
2
Месси выбрал свой лучший гол за "Барселону"
-
"Барселона" проявляет интерес к Киммиху
-
"Атлетик" на выезде одолел "Жирону" (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14