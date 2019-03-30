"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по защитнику "Вест Хэма"

"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника лондонского "Вест Хэма" Деклана Райса, сообщает британская пресса.

"Красные дьяволы" уже сделали первое предложение по трансферу 20-летнего англичанина в размере 39,5 миллионов евро.

В подписании перспективного центрбека лично заинтересован главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер.

В текущем сезоне Райс сыграл за "Вест Хэм" 32 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с "молотобойцами" рассчитан до 2024 года.

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