"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Погба о продлении контракта. Француз уже дал свой ответ
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Как сообщает GFFN, "Манчестер Юнайтед" сделал предложение о продлении контракта французскому хавбеку Полю Погба, однако тот ответил отказом.
Текущее соглашение полузащитника с "дьяволами" истекает летом 2022 года и после того, как он окончательно отказался продлевать контакт, "Юнайтед" может пойти на переговоры с ПСЖ о трансфере Погба.
Ранее сообщалось, что фанаты парижского клуба выступают категорически против перехода основного игрока сборной Франции.
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