"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Погба о продлении контракта. Француз уже дал свой ответ

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Как сообщает GFFN, "Манчестер Юнайтед" сделал предложение о продлении контракта французскому хавбеку Полю Погба, однако тот ответил отказом.

Текущее соглашение полузащитника с "дьяволами" истекает летом 2022 года и после того, как он окончательно отказался продлевать контакт, "Юнайтед" может пойти на переговоры с ПСЖ о трансфере Погба.

Ранее сообщалось, что фанаты парижского клуба выступают категорически против перехода основного игрока сборной Франции.

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