"Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Реалу" по Регилону

"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером левого защитника мадридского "Реала" Серхио Регилона.

По информации AS, "красные дьяволы" уже сделали предложение о покупке испанца, однако его детали пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что "сливочные" готовы продать своего воспитанника за 25-30 миллионов евро.

Интерес к Регилону также проявляют "Ювентус", "Наполи" и "Тоттенхэм".

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