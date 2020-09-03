"Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Реалу" по Регилону
"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером левого защитника мадридского "Реала" Серхио Регилона.
По информации AS, "красные дьяволы" уже сделали предложение о покупке испанца, однако его детали пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что "сливочные" готовы продать своего воспитанника за 25-30 миллионов евро.
Интерес к Регилону также проявляют "Ювентус", "Наполи" и "Тоттенхэм".
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|Команда
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18