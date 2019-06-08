"Манчестер Юнайтед" сделал щедрое предложение по Кулибали

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"Манчестер Юнайтед" сделал щедрое предложение по Кулибали

"Манчестер Юнайтед" решил отказаться от варианта с покупкой Маттейса де Лигта из "Аякса" и сосредоточиться на подписании центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Как сообщает Football Italia, "красные дьяволы" сделали предложение по трансферу 27-летнего футболиста в размере 95 миллионов евро.

За звёздного сенегальца, стоимость которого оценивается в 75 миллионов евро, также ведёт борьбу ПСЖ.

В минувшем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 48 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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