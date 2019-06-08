"Манчестер Юнайтед" сделал щедрое предложение по Кулибали
"Манчестер Юнайтед" решил отказаться от варианта с покупкой Маттейса де Лигта из "Аякса" и сосредоточиться на подписании центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
Как сообщает Football Italia, "красные дьяволы" сделали предложение по трансферу 27-летнего футболиста в размере 95 миллионов евро.
За звёздного сенегальца, стоимость которого оценивается в 75 миллионов евро, также ведёт борьбу ПСЖ.
В минувшем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 48 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Погба. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|38
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|2
|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16