"Манчестер Юнайтед" сделал серьёзное предложение по Милану Шкриньяру

"Манчестер Юнайтед" сделал серьёзное предложение по защитнику миланского "Интера" Милану Шкриньяру, сообщает известный журналист Танкреди Палмери.

По его информации, "красные дьяволы" готовы купить 23-летнего словака в зимнее трансферное окно за 60 миллионов евро.

Однако "нерадзурри" не устраивают такие условия - итальянский клуб требует за одного из своих лидеров 90 миллионов.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 23 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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