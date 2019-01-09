"Манчестер Юнайтед" сделал серьёзное предложение по Милану Шкриньяру
"Манчестер Юнайтед" сделал серьёзное предложение по защитнику миланского "Интера" Милану Шкриньяру, сообщает известный журналист Танкреди Палмери.
По его информации, "красные дьяволы" готовы купить 23-летнего словака в зимнее трансферное окно за 60 миллионов евро.
Однако "нерадзурри" не устраивают такие условия - итальянский клуб требует за одного из своих лидеров 90 миллионов.
В текущем сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 23 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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|Команда
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|20
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|2
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|21
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|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
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|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
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|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
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|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
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