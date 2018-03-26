"Манчестер Юнайтед" сделал солидное предложение Умтити

Теги барселонасамюэль умтитиманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" сделал солидное предложение Умтити"Манчестер Юнайтед" сделал солидное предложение защитнику каталонской "Барселоны" Самюэлю Умтити, информирует sport.es.

По сведениям издания, "красные дьяволы" сообщили 24-летнему беку "сине-гранатовых", что готовы будут платить ему 9 миллионов евро в год. За француза "Юнайтед" будет готов выложить 60 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока.

Учитывая, что "Барса" не готова платить Умтити и 8 миллионов евро, вполне возможно, что этим летом он переберется на "Олд Траффорд".

Напомним, Умтити отказался опровергнуть свой возможный переход в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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