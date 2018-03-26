"Манчестер Юнайтед" сделал солидное предложение Умтити

"Манчестер Юнайтед" сделал солидное предложение защитнику каталонской "Барселоны" Самюэлю Умтити, информирует sport.es.

По сведениям издания, "красные дьяволы" сообщили 24-летнему беку "сине-гранатовых", что готовы будут платить ему 9 миллионов евро в год. За француза "Юнайтед" будет готов выложить 60 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока.

Учитывая, что "Барса" не готова платить Умтити и 8 миллионов евро, вполне возможно, что этим летом он переберется на "Олд Траффорд".

Напомним, Умтити отказался опровергнуть свой возможный переход в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru