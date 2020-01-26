"Манчестер Юнайтед" сделал улучшенное предложение по трансферу Фернандеша
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет купить полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает O Jogo.
По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 55 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 15 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, португальцы оценивают игрока в 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|М
|О
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|23
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|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
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|Челси
|24
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|5
|Манчестер Юнайтед
|24
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|Тоттенхэм
|24
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|Вулверхэмптон
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|Шеффилд Юнайтед
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|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
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|Кристал Пэлас
|24
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|12
|Эвертон
|24
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|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
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|Норвич Сити
|24
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