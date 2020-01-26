"Манчестер Юнайтед" сделал улучшенное предложение по трансферу Фернандеша



"Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет купить полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 55 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 15 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, португальцы оценивают игрока в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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