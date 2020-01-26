"Манчестер Юнайтед" сделал улучшенное предложение по трансферу Фернандеша

Теги бруну фернандешманчестер юнайтедспортинг лиссабонтрансферы

"Манчестер Юнайтед" сделал улучшенное предложение по трансферу Фернандеша
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет купить полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 55 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 15 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, португальцы оценивают игрока в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя форвардами.  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов