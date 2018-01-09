"Манчестер Юнайтед" сделал выбор между Бэйлом и Гризманном

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"Манчестер Юнайтед" сделал выбор между Бэйлом и ГризманномАнглийский "Манчестер Юнайтед" сделал выбор между игроками мадридских клубов "Реала" и "Атлетико" - Гаретом Бэйлом и Антуаном Гризманном.

Как информирует AS со ссылкой на британские СМИ, следующим летом "красные дьяволы" отдадут предпочтение подписанию вингера "сливочных" перед приобретением форварда "матрасников". На решение "Юнайтед" повлияло два фактора - заинтересованность француза в переходе в каталонскую "Барселону" и бывшее удачное выступление валлийца в АПЛ.

Напомним, Де Хеа намерен вернуться в Мадрид. | soccernews.ru

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