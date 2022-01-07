"Манчестер Юнайтед" сделал выбор между тен Хагом и Почеттино
Фото твиттер Squawka News
"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера со следующего сезона.
По информации The Times, фаворитом для "красных дьяволов" является наставник "Аякса" Эрик тен Хаг.
Также на должность рассматривался Маурисио Почеттино, который возглавляет ПСЖ, однако в последнее время интерес к нему угас.
Напомним, что до лета "МЮ" будет тренировать немец Ральф Рангник, испытывающий колоссальные проблемы в раздевалке команды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18