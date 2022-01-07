"Манчестер Юнайтед" сделал выбор между тен Хагом и Почеттино

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"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера со следующего сезона.

По информации The Times, фаворитом для "красных дьяволов" является наставник "Аякса" Эрик тен Хаг.

Также на должность рассматривался Маурисио Почеттино, который возглавляет ПСЖ, однако в последнее время интерес к нему угас.

Напомним, что до лета "МЮ" будет тренировать немец Ральф Рангник, испытывающий колоссальные проблемы в раздевалке команды.

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