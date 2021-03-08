"Манчестер Юнайтед" сделал запрос о трансфере вингера "Лидса"

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"Манчестер Юнайтед" сделал запрос о трансфере вингера "Лидса"

"Манчестер Юнайтед" работает над переходом флангового нападающего "Лидса" Рафиньи Диаса.

По информации UOL Esporte, "красные дьяволы" уже сделали запрос о трансфере бразильского футболиста.

24-летний вингер, предпочитающий играть на правом краю атаки, также интересен "Ливерпулю".

В текущем сезоне Рафинья сыграл за "Лидс" 29 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Байера". | http://soccernews.ru
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