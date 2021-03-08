"Манчестер Юнайтед" сделал запрос о трансфере вингера "Лидса"
"Манчестер Юнайтед" работает над переходом флангового нападающего "Лидса" Рафиньи Диаса.
По информации UOL Esporte, "красные дьяволы" уже сделали запрос о трансфере бразильского футболиста.
24-летний вингер, предпочитающий играть на правом краю атаки, также интересен "Ливерпулю".
В текущем сезоне Рафинья сыграл за "Лидс" 29 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Байера". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|27
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|3
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|27
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|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
|18