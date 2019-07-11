"Манчестер Юнайтед" сделал запрос о трансфере защитника "Фиорентины"

"Манчестер Юнайтед" все еще интересуется защитником "Фиорентины" Николой Миленковичем.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "красные дьяволы" сделали официальный запрос о трансфере игрока. Напомним, что "МЮ" уже пытался подписать серба, однако "фиалки" отказали в продаже.

Отметим, что "Фиорентина" хочет выручить с продажи игрока не менее 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Миленковича три гола в 38 играх.

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