"Манчестер Юнайтед" сделал запрос по трансферу Эриксена
"Манчестер Юнайтед" сделал официальный запрос "Тоттенхэму" по трансферу хавбека Кристиана Эриксена.
Как сообщает Daily Mail, датский футболист может стать заменой Полю Погба, если он покинет клуб этим летом.
Контракт Эриксена со "шпорами" истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.
В прошлом сезоне на его счету 10 голов и 17 результативных передач в 51 матче.
Читайте также: "Тоттенхэм" готов в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16