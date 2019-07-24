"Манчестер Юнайтед" сделал запрос по трансферу Эриксена

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"Манчестер Юнайтед" сделал запрос по трансферу Эриксена

"Манчестер Юнайтед" сделал официальный запрос "Тоттенхэму" по трансферу хавбека Кристиана Эриксена.

Как сообщает Daily Mail, датский футболист может стать заменой Полю Погба, если он покинет клуб этим летом.            

Контракт Эриксена со "шпорами" истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне на его счету 10 голов и 17 результативных передач в 51 матче.

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