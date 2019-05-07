"Манчестер Юнайтед" серьезно сократит зарплату футболистам

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"Манчестер Юнайтед" серьезно сократит зарплату футболистам
Футболистам "Манчестер Юнайтед" урежут зарплату, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, руководство английского клуба сократит зарплаты игрокам на 25 процентов из-за непопадания команды в Лигу Чемпионов. Такое условие прописано в контрактах футболистов.

Напомним, что "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, потеряв шансы выйти в главный европейский турнир.

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