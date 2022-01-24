"Манчестер Юнайтед" сформировал итоговый шорт-лист из четырёх тренеров

Руководство "Манчестер Юнайтед" будет выбирать между четырьмя тренерами, утверждает The Athletic.

По информации источника, боссы "красных дьяволов" дадут доработать до конца сезона Ральфу Рангнику, однако в их планы не входит продление его полномочий в качестве наставника.

В связи с этим летом "МЮ" получит нового рулевого. Главные кандидаты - Маурисио Почеттино, Эрик тен Хаг, Луис Энрике и Хулен Лопетеги.

В "Юнайтед" сделали приоритетом при выборе главного тренера наличие у него опыта работы в крупном европейском клубе.

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