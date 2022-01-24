"Манчестер Юнайтед" сформировал итоговый шорт-лист из четырёх тренеров
Руководство "Манчестер Юнайтед" будет выбирать между четырьмя тренерами, утверждает The Athletic.
По информации источника, боссы "красных дьяволов" дадут доработать до конца сезона Ральфу Рангнику, однако в их планы не входит продление его полномочий в качестве наставника.
В связи с этим летом "МЮ" получит нового рулевого. Главные кандидаты - Маурисио Почеттино, Эрик тен Хаг, Луис Энрике и Хулен Лопетеги.
В "Юнайтед" сделали приоритетом при выборе главного тренера наличие у него опыта работы в крупном европейском клубе.
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|37
|11
|Эвертон
|27
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|34
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
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|18