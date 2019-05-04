"Манчестер Юнайтед" шокировал "Реал" стоимостью Погба
"Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью своего ведущего полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, "красные дьяволы" оценили своего лидера в 186 миллионов евро.
Главным претендентом на звёздного француза считается "Реал", однако в Мадриде шокированы такой ценой на игрока.
Напомним, что "МЮ" купил Погба в 2016 году у "Ювентуса" за 105 миллионов евро. С тех пор хавбек забил 31 гол и сделал 29 ассистов в 133 матчах.
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|Челси
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|Арсенал Лондон
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|66
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|36
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|Эвертон
|37
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|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
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|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
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|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
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|Борнмут
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|Бернли
|37
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|16
|Саутгемптон
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|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
|36
|14