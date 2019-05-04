"Манчестер Юнайтед" шокировал "Реал" стоимостью Погба

Теги манчестер юнайтедреал мадридполь погбатрансферы

"Манчестер Юнайтед" шокировал "Реал" стоимостью Погба

"Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью своего ведущего полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные дьяволы" оценили своего лидера в 186 миллионов евро.

Главным претендентом на звёздного француза считается "Реал", однако в Мадриде шокированы такой ценой на игрока.

Напомним, что "МЮ" купил Погба в 2016 году у "Ювентуса" за 105 миллионов евро. С тех пор хавбек забил 31 гол и сделал 29 ассистов в 133 матчах.

Не пропустите: "Реал" определился с альтернативой Погба. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью хочет возглавить ПСЖ

Моуринью хочет возглавить ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов