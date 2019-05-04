"Манчестер Юнайтед" шокировал "Реал" стоимостью Погба

"Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью своего ведущего полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные дьяволы" оценили своего лидера в 186 миллионов евро.

Главным претендентом на звёздного француза считается "Реал", однако в Мадриде шокированы такой ценой на игрока.

Напомним, что "МЮ" купил Погба в 2016 году у "Ювентуса" за 105 миллионов евро. С тех пор хавбек забил 31 гол и сделал 29 ассистов в 133 матчах.

Не пропустите: "Реал" определился с альтернативой Погба. | http://soccernews.ru