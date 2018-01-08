"Манчестер Юнайтед" шокирован финансовыми требованиями Гризманна

Руководство "Манчестер Юнайтед" шокировано финансовыми требованиями нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, которого клуб планировал подписать следующим летом.

Как сообщает The Sun, 26-летний француз хочет зарабатывать 23,5 миллиона евро в год, однако такая сумма является неподъёмной даже для "красных дьяволов".

"МЮ" готов платить Гризманну 17 миллионов евро за сезон, и если футболист не пойдёт на уступки, то клуб откажется от его трансфера.

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