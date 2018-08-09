"Манчестер Юнайтед" шокирован поведением Райолы

"Манчестер Юнайтед" шокирован поведением агента Мино Райолы, который представляет интересы полузащитника Поля Погба.

Как сообщает The Times, в стане "красных дьяволов" крайне возмущены тем, что Райола вопреки запрету клуба вёл переговоры о трансфере французского хавбека.

Напомним, что на Погба претендовали "Барселона" и "Ювентус".

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