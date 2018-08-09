"Манчестер Юнайтед" шокирован поведением Райолы

Теги манчестер юнайтедмино райолаполь погба

"Манчестер Юнайтед" шокирован поведением Райолы

"Манчестер Юнайтед" шокирован поведением агента Мино Райолы, который представляет интересы полузащитника Поля Погба.

Как сообщает The Times, в стане "красных дьяволов" крайне возмущены тем, что Райола вопреки запрету клуба вёл переговоры о трансфере французского хавбека.

Напомним, что на Погба претендовали "Барселона" и "Ювентус". 

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