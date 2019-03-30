"Манчестер Юнайтед" сильнее "Уотфорда" и другие результаты 32-го тура АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" сильнее "Уотфорда" и другие результаты 32-го тура АПЛ

Завершились ещё пять субботних матчей 32-го тура английской Премьер-лиги. Выделим домашнюю победу "Манчестер Юнайтед" над "Уотфордом", которая позволила "красным дьяволам" догнать идущий третьим в турнирной таблице чемпионата "Тоттенхэм".

"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд" - 2:1

Голы: Рэшфорд, 28 - 1:0, Мартиаль, 72 - 2:0, Дукуре, 90 - 2:1.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Джонс, Смоллинг, Янг, Мата (Лингард, 63), Эррера (Перейра, 63), Матич, Погба, Мартиаль (Рохо, 77), Рэшфорд.

"Уотфорд": Фостер, Янмат (Фемения, 55), Мазина, Бритос, Кабаселе, Перейра, Капу, Хьюз (Саксесс, 81), Дукуре, Деулофеу (Грэй, 73), Дини.
 

"Лестер" – "Борнмут" - 2:0

Голы: Морган, 11 - 1:0, Варди, 82 - 2:0.

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Чилуэлл, Морган, Рикарду Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Грэй (Геззаль, 89), Ндиди, Барнс (Менди, 72), Варди (Ихеаначо, 90).

"Борнмут": Бегович, Дэниэлс (Рико, 56), Мифем, Аке, Клайн, Брукс, Гослинг, Фрэйзер, Лерма (Соланке, 64), Кинг (Станислас, 74), Уилсон.
 

"Кристал Пэлас" – "Хаддерсфилд" - 2:0

Голы: Миливоевич, 76 (пенальти) - 1:0, ван Анхолт, 88 - 2:0.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Дэнн, Томкинс, Уан-Биссака, ван Анхолт, Миливоевич, Шлупп, Таунсенд (Куяте, 80), Майер (Макартур, 46), Заа, Батшуайи (Бентеке, 73).

"Хаддерсфилд": Хэймер, Конголо, Смит, Дурм, Леве (Качунга, 80), Хогг, Бакуна (Уильямс, 80), Притчард (Горенц-Станкович, 90), Муй, Шиндлер, Грант.
 

"Бернли" – "Вулверхэмптон" - 2:0

Голы: Коуди, 2 (автогол) - 1:0, Макнил, 77 - 2:0.

"Бернли": Хитон, Тэйлор, Ми, Тарковски, Бардсли, Вествуд, Корк, Хендрик, Барнс, Вуд, Макнил (Гудмундссон, 87).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Боли, Коуди, Диогу Жота, Дендонкер (Доэрти, 59), Траоре (Элдер Кошта, 72), Рубен Невеш, Кавалейру (Хименес, 59), Моутинью, Саисс.
 

"Брайтон" – "Саутгемптон" - 0:1

Гол: Хейбьерг, 53 - 0:1.

"Брайтон": Райан, Даффи, Данк, Бернардо, Монтойя, Стивенс, Биссума, Кнокерт, Проппер (Локадия, 74), Джаханбахш (Марч, 62), Мюррей.

"Саутгемптон": Ганн, Беднарек, Валери, Бертран, Йосида, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд (Симс, 89), Ромеу, Армстронг (Стивенс, 76), Ингз (Галлахер, 67).

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
2 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 31 61
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 31 44
8 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
9 Уотфорд Уотфорд 31 43
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 31 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 30 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
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