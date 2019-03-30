"Манчестер Юнайтед" сильнее "Уотфорда" и другие результаты 32-го тура АПЛ
Завершились ещё пять субботних матчей 32-го тура английской Премьер-лиги. Выделим домашнюю победу "Манчестер Юнайтед" над "Уотфордом", которая позволила "красным дьяволам" догнать идущий третьим в турнирной таблице чемпионата "Тоттенхэм".
"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд" - 2:1
Голы: Рэшфорд, 28 - 1:0, Мартиаль, 72 - 2:0, Дукуре, 90 - 2:1.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Джонс, Смоллинг, Янг, Мата (Лингард, 63), Эррера (Перейра, 63), Матич, Погба, Мартиаль (Рохо, 77), Рэшфорд.
"Уотфорд": Фостер, Янмат (Фемения, 55), Мазина, Бритос, Кабаселе, Перейра, Капу, Хьюз (Саксесс, 81), Дукуре, Деулофеу (Грэй, 73), Дини.
"Лестер" – "Борнмут" - 2:0
Голы: Морган, 11 - 1:0, Варди, 82 - 2:0.
"Лестер": Шмейхель, Эванс, Чилуэлл, Морган, Рикарду Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Грэй (Геззаль, 89), Ндиди, Барнс (Менди, 72), Варди (Ихеаначо, 90).
"Борнмут": Бегович, Дэниэлс (Рико, 56), Мифем, Аке, Клайн, Брукс, Гослинг, Фрэйзер, Лерма (Соланке, 64), Кинг (Станислас, 74), Уилсон.
"Кристал Пэлас" – "Хаддерсфилд" - 2:0
Голы: Миливоевич, 76 (пенальти) - 1:0, ван Анхолт, 88 - 2:0.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Дэнн, Томкинс, Уан-Биссака, ван Анхолт, Миливоевич, Шлупп, Таунсенд (Куяте, 80), Майер (Макартур, 46), Заа, Батшуайи (Бентеке, 73).
"Хаддерсфилд": Хэймер, Конголо, Смит, Дурм, Леве (Качунга, 80), Хогг, Бакуна (Уильямс, 80), Притчард (Горенц-Станкович, 90), Муй, Шиндлер, Грант.
"Бернли" – "Вулверхэмптон" - 2:0
Голы: Коуди, 2 (автогол) - 1:0, Макнил, 77 - 2:0.
"Бернли": Хитон, Тэйлор, Ми, Тарковски, Бардсли, Вествуд, Корк, Хендрик, Барнс, Вуд, Макнил (Гудмундссон, 87).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Боли, Коуди, Диогу Жота, Дендонкер (Доэрти, 59), Траоре (Элдер Кошта, 72), Рубен Невеш, Кавалейру (Хименес, 59), Моутинью, Саисс.
"Брайтон" – "Саутгемптон" - 0:1
Гол: Хейбьерг, 53 - 0:1.
"Брайтон": Райан, Даффи, Данк, Бернардо, Монтойя, Стивенс, Биссума, Кнокерт, Проппер (Локадия, 74), Джаханбахш (Марч, 62), Мюррей.
"Саутгемптон": Ганн, Беднарек, Валери, Бертран, Йосида, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд (Симс, 89), Ромеу, Армстронг (Стивенс, 76), Ингз (Галлахер, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|77
|2
|Ливерпуль
|31
|76
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|5
|Арсенал Лондон
|30
|60
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Уотфорд
|31
|43
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14