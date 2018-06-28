"Манчестер Юнайтед", скорее всего, продаст Мартиаля

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"Манчестер Юнайтед", скорее всего, продаст Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" раздумывает над продажей форварда Антони Мартиаля.

Как сообщает Express, на продажу футболиста "МЮ" побуждает тот факт, что у игрока следующим летом истекает соглашение с клубом. Поэтому манкунианцы, скорее всего, продадут Мартиаля в это трансферное окно, чтобы выручить хоть какие-нибудь деньги.

Отметим, что главным фаворитом в борьбе за игрока является "Ювентус", однако туринцы предлагают за Мартиаля всего 25 миллионов евро, что вовсе не устраивает "МЮ".

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