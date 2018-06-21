"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией с Бэйлом

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"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией с Бэйлом"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией с вингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом, информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" все еще не утратили интерес к 28-летнему валлийцу. Поэтому в случае, если он решит этим летом сменить клубную прописку, манкунианцы будут готовы предпринять попытки его подписать.

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, Лопетеги уже определился с приоритетным кандидатом на замену Бэйлу. | soccernews.ru

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