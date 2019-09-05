"Манчестер Юнайтед" следующим летом вернется к трансферу хавбека "Вест Хэма"

"Манчестер Юнайтед" следующим летом снова попытается заполучить хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса.

Как сообщает Sky Sports, 20-летний футболист отказался переходить в "МЮ" минувшим летом, так как считает, что ему еще рано выступать за такой большой клуб.

Контракт англичанина с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В этом сезоне Райс сыграл за "молотобойцев" 4 матча и получил одну желтую карточку.

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