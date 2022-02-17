"Манчестер Юнайтед" смирился с грядущим уходом Погба
Фото: инстаграм Погба
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, судя по всему, покинет клуб летом.
Как сообщает Manchester Evening News, руководство "МЮ" смирилось с тем, что игрок летом сменит клуб, поэтому больше не ведет переговоры о продлении контракта. Кроме того, клуб уже занимается поиском нового хавбека.
Сам футболист склоняется к уходу, несмотря на улучшение игры после прихода Ральфа Рангника. Однако окончательного решения француз пока не принял.
Отмечается, что для того, чтобы сохранить Погба, "МЮ" нужно как минимум выйти в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
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|Команда
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
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|Арсенал Лондон
|27
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|36
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|24
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|Норвич Сити
|27
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