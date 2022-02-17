"Манчестер Юнайтед" смирился с грядущим уходом Погба

Фото: инстаграм Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, судя по всему, покинет клуб летом.

Как сообщает Manchester Evening News, руководство "МЮ" смирилось с тем, что игрок летом сменит клуб, поэтому больше не ведет переговоры о продлении контракта. Кроме того, клуб уже занимается поиском нового хавбека.

Сам футболист склоняется к уходу, несмотря на улучшение игры после прихода Ральфа Рангника. Однако окончательного решения француз пока не принял.

Отмечается, что для того, чтобы сохранить Погба, "МЮ" нужно как минимум выйти в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

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