"Манчестер Юнайтед" смирился с грядущим уходом Погба

Теги манчестер юнайтедполь погба

"Манчестер Юнайтед" смирился с грядущим уходом Погба Фото: инстаграм Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, судя по всему, покинет клуб летом.

Как сообщает Manchester Evening News, руководство "МЮ" смирилось с тем, что игрок летом сменит клуб, поэтому больше не ведет переговоры о продлении контракта. Кроме того, клуб уже занимается поиском нового хавбека.

Сам футболист склоняется к уходу, несмотря на улучшение игры после прихода Ральфа Рангника. Однако окончательного решения француз пока не принял.

Отмечается, что для того, чтобы сохранить Погба, "МЮ" нужно как минимум выйти в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Читайте также: Погба может перейти в другой клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в Лиге Европы

"Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов