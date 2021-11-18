"Манчестер Юнайтед" смирился с потерей Погба. Игрок может перейти в "Реал"

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"Манчестер Юнайтед" смирился с потерей Погба. Игрок может перейти в "Реал"Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" смирился с потерей французского хавбек Поля Погба - футболист покинет команду летом свободным агентом, сообщает издание Marca. 

По информации источника, "Реал Мадрид" наготове: в королевском клубе понимают, что это отличная возможность подписать француза. 

Тем не менее, в руководстве есть серьезные различия во мнениях по этому поводу - в клубе ещё нет единого мнения. 

Погба очень нравится главному тренеру "сливочных" Карло Анчелотти и имеет хорошие шансы на переход в "Реал", но пока ничего нельзя сказать точно.

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