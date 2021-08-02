"Манчестер Юнайтед" снизил интерес к Триппьеру
Фото: инстаграм Триппьера/Автор неизвеестен
Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер скорее всего продолжит карьеру в своем нынешнем клубе.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, ситуация с футболистом остается спокойной.
По информации источника, "Манчестер Юнайтед", который активно интересовался игроком на данный момент сосредоточился на будущем португальца Диогу Далота, которым в свою очередь активно интересуется "Милан".
Напомним, что в прошлом сезоне Триппьер стал чемпионом Испании в составе "Атлетико".
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