"Манчестер Юнайтед" снизил интерес к Триппьеру

Фото: инстаграм Триппьера/Автор неизвеестен

Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер скорее всего продолжит карьеру в своем нынешнем клубе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, ситуация с футболистом остается спокойной.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед", который активно интересовался игроком на данный момент сосредоточился на будущем португальца Диогу Далота, которым в свою очередь активно интересуется "Милан".

Напомним, что в прошлом сезоне Триппьер стал чемпионом Испании в составе "Атлетико".

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