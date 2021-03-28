"Манчестер Юнайтед" снова нацелился на Усмана Дембеле

Теги усман дембелебарселонаманчестер юнайтедтрансферы

"Манчестер Юнайтед" снова нацелился на Усмана ДембелеФото: Твиттер @voetbalkrant 
Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле вновь попал на радары "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport.es.

Как информации источника, "манкунианцы" планируют купить французского футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, что ранее в услугах 23-летнего француза были заинтересованы "Ливерпуль" и "Ювентус".

Действующий контракт Усмана Дембеле с "Барселоной" рассчитан до конца следующего сезона.

В текущем первенстве Ла Лиги нападающий сыграл в 22 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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