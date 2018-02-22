"Манчестер Юнайтед" снова поставил "автобус" и увез ничью из Севильи
"Севилья" и "Манчестер Юнайтед" встретились в первом мачте 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанцы должны были постараться выиграть на своем поле, чтобы у них был некий запас прочности перед игрой на "Олд Траффорд", Моуринью же не скрывал, что его устроит и ничья. В итоге англичане добились своего, но им не удалось забить, поэтому у "Севильи" также остаются шансы на проход в четвертьфинал.
"Севилья" забрала мяч под свой контроль на первых минутах матча, достаточно опасно пробивал с дальней дистанции Муриэль, но Де Хеа в прыжке отразил игровой снаряд. Испанцы продолжали давить, но Де Хеа особо не беспокоили, гости же сидели в обороне и никак не проявляли себя у чужих ворот, к тому же уже в дебюте встречи они потеряли из-за травмы Эрреру. Англичане в первом тайме нанесли только два удара, опасным был только выстрел от Лукаку, который сумел прорваться к воротам соперника, но из выгодной позиции отправил мяч на трибуны.
Некоторое время в игре было затишье, но уже в концовке испанцы были обязаны забивать. Сначала после подачи с углового под перекладину пробил Н'Зонзи, но Де Хеа мяч отбил. Затем Муриэль головой расстреливал вратаря в упор, но Давид показал феноменальную реакцию, отбив мяч на угловой.
Второй тайм также прошел под диктовку "Севильи", англичане оборонялись, играя на ничью, а хозяева поля пытались вырвать победу. Испанцы нанесли по воротам соперника 25 ударов, вот только практически все они были не опасными. В большинстве своем игроки "Севильи" били мимо или же слабо, Де Хеа с такими выстрелами справлялся без особого труда. "Манчестер Юнайтед" также ничего не создал, хотя в концовке гости забили гол, но арбитр его отменил из-за нарушения со стороны Лукаку, который подыграл себе рукой.
Игра завершилась вничью 0:0, теперь все решится на "Олд Траффорд".
"Севилья" – "Манчестер Юнайтед" 0:0
"Севилья": Рико, Меркадо, Ленгле, Эскудеро, Банега (Писарро, 89), Н'Зонзи, Сарабия, Васкес, Навас, Карреа, Муриэль (Рамирес, 85).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера (Погба, 18), Мактоминей, Мата (Мартиаль, 80), Санчес (Рэшфорд, 75), Лукаку.
Вячеслав Горбачев | soccernews.ru
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