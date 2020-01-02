"Манчестер Юнайтед" снова теряет Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вновь угодил в лазарет.

Напомним, что француз лечился с конца сентября, отыграв за последние три месяца всего в двух матчах.

В этот раз у 26-летнего футболиста возникли проблемы с голеностопом. Он пропустит несколько недель.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 8 матчей и сделал 2 ассиста.

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