"Манчестер Юнайтед" снова уступил "Вулверхэмптону"

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"Манчестер Юнайтед" снова уступил "Вулверхэмптону"

В рамках 33-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" переиграл "Манчестер Юнайтед". В другом матче "Уотфорд" разгромил "Фулхэм".

Отметим, что "МЮ" упустил возможность подняться на третье место и остался на 5-й строчке. "Волки" благодаря победе поднялись на седьмую позицию.

Напомним, что в марте "Вулверхэмптон" выбил "МЮ" из Кубка Англии.

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Мактоминей, 13 - 0:1, Диогу Жота, 25 - 1:1, Смоллинг (аг), 77 - 2:1

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Коуди, Боли, Рубен Винагре (Кастро, 76), Рубен Невеш (Саисс, 84), Дендонкер, Диогу Жота (Кавалейру, 73), Моутинью, Беннетт, Хименес.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Диогу Далот (Перейра, 84), Погба, Фред (Джонс, 65), Лингард, Мактоминей, Янг, Лукаку (Марсьяль, 73).

Предупреждения: Шоу (38), Диогу Далот (42), Янг (52).

Удаление: Янг (57).


"Уотфорд" - "Фулхэм" 4:1

Голы: Дукуре, 23 - 1:0, Бабел, 33 - 1:1, Хьюз, 63 - 2:1, Дини, 69 - 3:1, Фемения, 75 - 4:1

"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Мариаппа, Холебас, Фемения, Дукуре, Перейра (Янмат, 46), Капу (Кина, 78), Хьюз, Деулофеу (Грэй, 46), Дини.

"Фулхэм": Рико, Кристи, Ле Маршан, Рим (Сери, 72), Чемберс, Сессеньон, Кэрни (Макдоналд, 87), Бабел (Шюррле, 81), Замбо-Ангисса, Брайен, Митрович.

Предупреждения: Мариаппа (44), Янмат (47), Чемберс (66).

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