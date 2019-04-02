"Манчестер Юнайтед" снова уступил "Вулверхэмптону"
В рамках 33-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" переиграл "Манчестер Юнайтед". В другом матче "Уотфорд" разгромил "Фулхэм".
Отметим, что "МЮ" упустил возможность подняться на третье место и остался на 5-й строчке. "Волки" благодаря победе поднялись на седьмую позицию.
Напомним, что в марте "Вулверхэмптон" выбил "МЮ" из Кубка Англии.
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 2:1
Голы: Мактоминей, 13 - 0:1, Диогу Жота, 25 - 1:1, Смоллинг (аг), 77 - 2:1
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Коуди, Боли, Рубен Винагре (Кастро, 76), Рубен Невеш (Саисс, 84), Дендонкер, Диогу Жота (Кавалейру, 73), Моутинью, Беннетт, Хименес.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Диогу Далот (Перейра, 84), Погба, Фред (Джонс, 65), Лингард, Мактоминей, Янг, Лукаку (Марсьяль, 73).
Предупреждения: Шоу (38), Диогу Далот (42), Янг (52).
Удаление: Янг (57).
"Уотфорд" - "Фулхэм" 4:1
Голы: Дукуре, 23 - 1:0, Бабел, 33 - 1:1, Хьюз, 63 - 2:1, Дини, 69 - 3:1, Фемения, 75 - 4:1
"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Мариаппа, Холебас, Фемения, Дукуре, Перейра (Янмат, 46), Капу (Кина, 78), Хьюз, Деулофеу (Грэй, 46), Дини.
"Фулхэм": Рико, Кристи, Ле Маршан, Рим (Сери, 72), Чемберс, Сессеньон, Кэрни (Макдоналд, 87), Бабел (Шюррле, 81), Замбо-Ангисса, Брайен, Митрович.
Предупреждения: Мариаппа (44), Янмат (47), Чемберс (66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Арсенал Лондон
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|31
|61
|5
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14