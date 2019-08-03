"Манчестер Юнайтед" снова вернулся к кандидатуре Эриксена

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к хавбеку "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену.

По сведениям Independent, "МЮ" вернулся к кандидатуре датчанина, так как клуб провалил переговоры с Бруну Фернандешем и Пауло Дибалой.

Соглашение футболиста со "шпорами" истекает летом 2020 года. Клуб оценивает своего игрока в 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эриксен провел 51 игру, в которых отметился 10 забитыми мячами и 17 ассистами.

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