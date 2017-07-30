"Манчестер Юнайтед" собирается купить Бэйла через год

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"Манчестер Юнайтед" собирается купить Бэйла через год

"Манчестер Юнайтед" пока не будет покупать полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, сообщает Expressen.

По сведениям издания, английский клуб отложил приобретение игрока на лето 2018 года, из-за финансового fair play. Манкунианцы уже потратили на трансферы 111 миллионов евро, а в ближайшее время подпишут также Неманью Матича и Ивана Перишича, которые обойдутся еще в 90-100 миллионов.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" собирается купить 27-летнего Бэйла через год.

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