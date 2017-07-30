"Манчестер Юнайтед" собирается купить Бэйла через год
"Манчестер Юнайтед" пока не будет покупать полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, сообщает Expressen.
По сведениям издания, английский клуб отложил приобретение игрока на лето 2018 года, из-за финансового fair play. Манкунианцы уже потратили на трансферы 111 миллионов евро, а в ближайшее время подпишут также Неманью Матича и Ивана Перишича, которые обойдутся еще в 90-100 миллионов.
Таким образом, "Манчестер Юнайтед" собирается купить 27-летнего Бэйла через год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24