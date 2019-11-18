"Манчестер Юнайтед" собирается подписать 8 футболистов

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"Манчестер Юнайтед" собирается подписать 8 футболистов

"Манчестер Юнайтед" намерен провести максимально активно два ближайших трансферных окна.

По информации The Mirror, в планах "красных дьяволов" в январе и летом 2020 года усилиться 8 игроками.

В список целей клуба входят Джейдон Санчо ("Боруссия Д"), Эрлинг Холанд ("Ред Булл Зальцбург"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Каллум Уилсон ("Борнмут"), Мусса Дембеле ("Лион"), Джон МакГинн и Джек Грилиш (оба - «Астон Вилла»).

По итогам 12 туров "МЮ" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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