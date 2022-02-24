"Манчестер Юнайтед" собирается прекратить сотрудничество с российским спонсором

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"Манчестер Юнайтед" собирается прекратить сотрудничество с российским спонсором

Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение прекратить сотрудничество с "Аэрофлотом" из-за операции военной России на Украине, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, в английском клубе возмущены решение российского правительство. Стоит отметить, что партнерство "Манчестер Юнайтед" и "Аэрофлота" должно было действовать до лета 2023 года.

Манкунианцы регулярно летали на самолетах российской авиакомпании.

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andi
андрей

Пусть манки идут на хрен.

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