"Манчестер Юнайтед" собирается пригласить Блана

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Наставник катарского "Аль-Райяна" Лоран Блан является фаворитом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

По информации The Times, английский клуб собирается пригласить 56-летнего специалиста на замену Уле Гуннару Сульшеру, чтобы тот возглавил команду до конца сезона.

Следующим летом "красные дьяволы" планируют назначить более статусного тренера. Приоритет - Маурисио Почеттино из ПСЖ.

Стоит отметить, что Блан известен по работе в ПСЖ и сборной Франции.

Француз в ходе карьеры футболиста выступал за "МЮ" с 2001 по 2003 год.

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