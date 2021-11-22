"Манчестер Юнайтед" собирается пригласить Блана

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"Манчестер Юнайтед" собирается пригласить Блана

Фото твиттер Football Talk

Наставник катарского "Аль-Райяна" Лоран Блан является фаворитом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

По информации The Times, английский клуб собирается пригласить 56-летнего специалиста на замену Уле Гуннару Сульшеру, чтобы тот возглавил команду до конца сезона.

Следующим летом "красные дьяволы" планируют назначить более статусного тренера. Приоритет - Маурисио Почеттино из ПСЖ.

Стоит отметить, что Блан известен по работе в ПСЖ и сборной Франции.

Француз в ходе карьеры футболиста выступал за "МЮ" с 2001 по 2003 год.

Не пропустите: Сульшер высказался об уходе из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru 
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