"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести защитника сборной Англии

Защитник "Лестера" Харри Магуайр попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Goal.com, "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 73 миллиона евро.

Напомним, что Магуайр неплохо проявил себя в составе сборной Англии на ЧМ-2018.

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