"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести защитника сборной Англии

Теги манчестер юнайтедлестер ситихарри магуайр

"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести защитника сборной Англии

Защитник "Лестера" Харри Магуайр попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Goal.com, "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 73 миллиона евро.

Напомним, что Магуайр неплохо проявил себя в составе сборной Англии на ЧМ-2018.

Читайте также: "Реал" заинтересовался защитником сборной Англии. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов