"Манчестер Юнайтед" собирается продлить Мату и Эрреру

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"Манчестер Юнайтед" собирается продлить Мату и Эрреру

"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракты с испанским полузащитниками Хуаном Матой и Андером Эррерой, сообщает Marca.

По сведениям издания, манкунианцы собираются пролонгировать соглашения с обоими футболистами до лета 2019 года. Их нынешние контракты истекают через полгода.

В этом сезоне 29-летний Мата провел за "МЮ" 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. На счету 28-летнего Эрреры 25 поединков за клуб.

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