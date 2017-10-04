"Манчестер Юнайтед" собирается увеличить вместимость "Олд Траффорд"

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено увеличить вместимость клубного стадиона "Олд Траффорд", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, согласно планам боссов "красных дьяволов", после реконструкции арена будет вмещать 88 тысяч зрителей.

Сейчас же вместимость "Олд Траффорд" составляет 75643 человека.

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