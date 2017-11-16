"Манчестер Юнайтед" собирается в январе купить вингера "Валенсии"

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"Манчестер Юнайтед" собирается в январе купить вингера "Валенсии"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Валенсии" Карлосу Солеру, сообщает The Independent.

По сведениям издания, "красные дьяволы" собираются купить 20-летнего испанца в январе. Стоимость трансфера оценивается в 45 миллионов евро. Также в сделку может быть включен хавбек "МЮ" Андреас Перейра, ныне выступающий за "летучих мышей" на правах аренды.

В этом сезоне Солер сыграл за "Валенсию" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи.

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