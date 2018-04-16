"Манчестер Юнайтед" соблазняет ключевого хавбека "Барселоны" выгодным контрактом

"Манчестер Юнайтед" предпринимает попытки заманить на "Олд Траффорд" полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича.

Так, по сведениям испанской прессы, "красные дьяволы" уже предложили 30-летнему хавбеку выгодный контракт, по которому его оклад значительно вырастет в сравнении с размером его нынешней зарплаты. Ожидается, что хорват внимательно изучит поступившее ему предложение.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 49 матчах за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" будет готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru