"Манчестер Юнайтед" согласовал громкий трансфер

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"Манчестер Юнайтед" согласовал громкий трансфер

"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, клубы договорились о переходе 29-летнего бельгийца, однако сделка будет закрыта только после того, как "шпоры" найдут замену своему центрбеку.

Пока неизвестно, сколько "МЮ" заплатит за Алдервейрелда. Ранее "Тоттенхэм" требовал за него 65 миллионов евро.

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