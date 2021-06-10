"Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с Санчо

Теги джейдон санчоманчестер юнайтедборуссия дортмунд

"Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с СанчоФото: инстаграм Санчо/Автори неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, манкунианцы согласовали условия контракта с 21-летним игроком. Соглашение будет рассчитано до 2026 года.

После этого между клубами состоялись первые переговоры о трансфере англичанина, отмечает журналист Bild Кристиан Фальк.

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